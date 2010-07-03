Остановка движения поездов возможна на красной ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Скорость движения поездов ограничена на восточном участке Сокольнической линии метро, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Интервалы движения поездов между "Комсомольской" и "Бульваром Рокоссовского" увеличены. Между "Комсомольской" и "Саларьево" поезда курсируют штатно.

Изменения связаны с проблемами с узлом водоснабжения, не принадлежащем метрополитену. Пассажиров предупредили, что в ближайшее время возможна остановка движения.