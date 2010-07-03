Угнанный автомобиль нашли в Москве благодаря плану "Перехват"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории Введенского кладбища в столичном районе Лефортово у мужчины угнали автомобиль Toyota Camry, передает Агентство "Москва".

По словам потерпевшего, свою иномарку он оставил у входа на кладбище. Припарковав машину, мужчина направился к могиле своей матери. В этот момент владелец заметил, что его автомобиль уезжает в неизвестном направлении.

Столичная полиция ввела план "Перехват". В результате мероприятий автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС на Варшавском шоссе, в районе дома 158.

О том, кто находился за рулем Toyota, не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняются.