СМИ сообщили о госпитализации режиссера фильма "Весна на Заречной улице"

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Режиссер Марлен Хуциев, снявший фильм "Весна на Заречной улице", попал в реанимацию, сообщает "Пятый канал".

По данным СМИ,у 93-летнего артиста выявили внутреннее кровотечение. Хуциева доставили в больницу из дома в полуобморочном состоянии.

Отмечается, что за жизнь режиссера сейчас борются врачи. Причина внезапного ухудшения состояния не называется.

Народный артист СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации родился 4 октября 1925 года в Тифлисе. Среди его режиссерских работ "Градостроители", "Ляна", "Июльский дождь" и "Застава Ильича".