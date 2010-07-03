Названа причина перебоев в работе столичных радиостанций

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Вещание нескольких радиостанций в столице ненадолго прервалось днем в субботу, 16 марта, из-за технических проблем.

"Строители оборвали кабель в районе Останкино", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы группы компаний МТТ (владеет оператором "Синтерра Медиа").

К настоящему моменту специалисты подняли обходные маршруты и восстановили доставку сигнала. При этом кабель до сих пор остается оборванным.

Проблемы происходили в FM-диапазоне. Сигнал не поступал на передатчик в "Останкино".