Таран остановки на Кутузовском проспекте опровергли в ГИБДД

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Столичное управление ГИБДД не подтвердило сведения о машине, вылетевшей на автобусную остановку на Кутузовском проспекте, передает РИА Новости.

"Данную информацию мы не подтверждаем", – уточнили в пресс-службе.

Прежде СМИ со ссылкой на очевидцев написали, что из-за протаранившего остановку автомобиля пострадали два человека.