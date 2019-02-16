Мужчину госпитализировали после наезда троллейбуса в Лефортово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Лефортово пожилой мужчина, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, попал под троллейбус. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Инцидент произошел около 14:30 на пересечении улиц Красноказарменная и Лефортовский Вал. Пешехода госпитализировали с различными травмами.

"В троллейбусе никто не пострадал", – говорится в сообщении. Уточняется, что обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.