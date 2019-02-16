Два человека погибли под колесами поезда на Павелецком направлении МЖД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На станции "Видное" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) погибли двое мужчин. Они были смертельно травмированы поездом Москва – Тамбов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Как уточняется, на месте случившегося работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.