Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух автомашин произошла в Новомосковском округе столицы (ТиНАО).

Двое человек пострадали и один погиб, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу.

ДТП произошло на 28 километре Киевского шоссе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.