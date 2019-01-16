Женщина пропала после снятия в столичном банке 5,8 млн рублей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полицейские разыскивают женщину, которая пропала после того, как сняла деньги в одном из банков в центре Москвы. В полицию обратился сожитель пропавшей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По словам мужчины, накануне утром он вместе с сожительницей и детьми приехал в банк на улице Новая Басманная, чтобы снять 5,8 млн рублей, вырученные от продажи квартиры. Сотрудник организации сказал, что ждать в очереди придется около двух часов, тогда заявитель вместе с детьми поехал домой, а сожительница информировала его о ходе дел по телефону", – сказал собеседник агентства.

Женщина сообщила ему по телефону, что забрала деньги и ей осталось тока пересчитать их и подписать документы. Мужчина приехал к банку в назначенное время, но женщина так и не вышла. Заявитель зашел в банк, но и там ее не было.

Прождав женщину до ночи, он принял решение обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.