Женщина пропала после снятия в столичном банке 5,8 млн рублей

Полицейские разыскивают женщину, которая пропала после того, как сняла деньги в одном из банков в центре Москвы. В полицию обратился сожитель пропавшей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По словам мужчины, накануне утром он вместе с сожительницей и детьми приехал в банк на улице Новая Басманная, чтобы снять 5,8 млн рублей, вырученные от продажи квартиры. Сотрудник организации сказал, что ждать в очереди придется около двух часов, тогда заявитель вместе с детьми поехал домой, а сожительница информировала его о ходе дел по телефону", – сказал собеседник агентства.
Женщина сообщила ему по телефону, что забрала деньги и ей осталось тока пересчитать их и подписать документы. Мужчина приехал к банку в назначенное время, но женщина так и не вышла. Заявитель зашел в банк, но и там ее не было.
Прождав женщину до ночи, он принял решение обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
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