Подросток скончался во время тренировки по плаванию в Подмосковье

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В Подмосковье 13-летний подросток скончался во время тренировки по плаванию. Следственный комитет проводит проверку, сообщает пресс-служба областного главка.

Инцидент произошел во вторник, 16 января, в городе Пересвет Сергиево-Посадского района. Мальчику стало плохо во время занятий. Тренера незамедлительно извлекли его из воды, однако реанимационные мероприятия результатов не дали.

Последний раз подросток проходил диспансеризацию в августе 2017 года, был признан здоровым и допущен к тренировкам на ближайшие полгода.

Следователям в ходе проверки предстоит опросить тренеров, родителей, детей и медицинский персонал.