В Якутии уволили врача, напавшего на пациентку

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Минздрав Якутии начал служебную проверку после появления в сети видео, на котором врач напал на пациентку, передает РИА Новости. Врача Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", уволили, сообщили в региональном Минздраве.

На видео в соцсетях видно, как врач на повышенных тонах разговаривает с пациенткой, угрожает ей и бьет по руке, после чего набрасывается на женщину. Медперсонал пытается разнять их. Из видео не понятно, почему возник конфликт.

В Минздраве Якутии назвали этот случай вопиющим. В ведомстве отметили, что принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница".