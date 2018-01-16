Прибывший вытаскивать бензовоз и автокран трактор утонул на Лене

16 января, 12:57
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Тяжелая техника четыре раза за неделю проваливалась под лед на реке Лена, погиб один человек. Ответственная группа МЧС вылетела на место происшествия – в Киренский район Иркутской области.
В ночь на 11 января под лед провалилась автоцистерна с нефтепродуктами. Это произошло при попытке пересечь реку вне ледовой переправы. Водитель выбрался из машины. На помощь направили автокран, но лед не выдержал, и автокран провалился в том же месте, встав на бензовоз. Часть нефтепродуктов вылилась в реку, разлив топлива ликвидировали с помощью сорбента и боновых заграждений. 15 января достать большегрузы пытался бульдозер, но тоже провалился, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В региональном ГУ МЧС обеспокоены нарушениями, допущенными местными властями при организации зимних переправ на Лене, и противоречивыми сведениями о происшествиях и их последствиях.
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