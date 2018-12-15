Более 10 человек пострадали в ДТП в Якутии

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Двенадцать человек пострадали в ДТП на автодороге "Вилюй" в Республике Саха. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Нюрбинского района республики.

"Столкнулись автомашины марок УАЗ и Ford. В больницу обратились 12 пострадавших, погибших нет", – сообщили в ЕДДС, передает ТАСС.

По словам замминистра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой, в результате аварии в Нюрбинскую Центральную районную больницу были доставлены пять человек.

По данным Следственного комитета по республике, в одной из машин находились дети.

Ранее крупное ДТП произошло в Красноярском крае. В результате столкновения автобуса и грузовика погибли четыре человека. Еще семь человек остаются в больнице Назарово.