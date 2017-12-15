Злоумышленник сжег частный дом воспитательницы детского сада в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

Злоумышленник сжег частный дом 52-летней воспитательницы столичного детского сада. Его разыскивает полиция.

Инцидент произошел в селе Вороново в ТиНАО в апреле, однако уголовное дело было возбуждено 13 декабря после того, как полиция выявила факт поджога, сообщает Агентство "Москва".

Неизвестный проник в дом, разлил горючие материалы в комнатах и поджог строение. В результате пожара дом полностью сгорел. Женщина понесла материальный ущерб свыше 1,5 миллиона рублей.

В настоящий момент полицейские устанавливают личность поджигателя.