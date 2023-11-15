Один человек пострадал из-за взрыва на свалке в Таганроге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На свалке в Таганроге произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.



Он уточнил, что инцидент произошел на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе. Сам взрыв случился при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадавшему водителю врачи в настоящее время оказывают помощь.

"На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва", – отметил глава региона.

Ранее стало известно, что пожарные полностью ликвидировали возгорание в бесхозном доме в историческом центре Ростова-на-Дону. Четырехэтажное здание на улице Социалистической, 128, загорелось утром 9 ноября.

Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров и охватил два этажа и кровлю. Для ликвидации последствий пожара привлекли 61 человека и 20 единиц специальной техники.

Это уже не первый пожар в городе за последние две недели. До этого в 780 метрах отсюда в двухэтажном доме на улице Темерницкой, 83, также произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в 14:26 7 ноября.