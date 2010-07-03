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Происшествия

18:15

В Самаре нашли тело 13-летнего ребенка

происшествия

Фото: соцсети

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика в Самаре. Назначено судебно-медицинское исследование, передает "Российская газета".

Тело ребенка без признаков жизни нашли возле одного из домов на 6-й просеке неподалеку от школы. К мальчику приезжала "скорая", но помочь ему врачи не смогли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По одной из версий, мальчик мог надышаться дезодорантом.

Ранее в Саратове пропала девятилетняя девочка – она ушла утром из дома в школу и не вернулась. Через сутки у гаражей было найдено тело ребенка.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался ранее судимый мужчина. По его словам, он испугался, что ребенок расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом.

После этого поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал памятку, как обеспечить безопасность ребенка на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами.

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