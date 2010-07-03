Принятый за гранату предмет оказался муляжом

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Найденный во дворе дома на востоке столицы предмет не представляет опасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Находку обнаружили на проспекте Буденного. Специалисты обследовали ее, она оказалась безопасной. Как выяснилось, это муляж – учебная граната.
После обнаружения бесхозного предмета эвакуацию провели в детском саду. Из здания в соседний корпус перевели около 100 человек. Территорию оцепили.
Людей эвакуировали на проспекте Буденного из-за обнаружения гранаты