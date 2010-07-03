Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 сентября, 22:48

Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России

происшествия

15 сентября, 22:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Lealan Buehrer via ZUMA Wire/ТАСС

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 15 сентября совершил более чем семичасовой полет у западных границ России. Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиаресурсов.

Дальний американский беспилотник с бортовым номером 11-2048 вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, затем он совершил серию пролетов вдоль границы Калининградской области в небе над Литвой. Потом он перелетел в воздушное пространство Эстонии и в течение часа патрулировал территорию вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей.

На обратном пути из Эстонии он еще несколько часов барражировал вдоль границ Калининградской области и совершил несколько подлетов к северо-западным районам Белоруссии.

Полет осуществлялся на высоте около 16 тысяч метров. Маршрут полета проходил также над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

В начале сентября у западных границ России пролетел британский военный самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1. Он провел разведку у границ Ленинградской и Псковской областей.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика