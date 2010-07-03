Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России

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Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 15 сентября совершил более чем семичасовой полет у западных границ России. Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиаресурсов.

Дальний американский беспилотник с бортовым номером 11-2048 вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, затем он совершил серию пролетов вдоль границы Калининградской области в небе над Литвой. Потом он перелетел в воздушное пространство Эстонии и в течение часа патрулировал территорию вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей.

На обратном пути из Эстонии он еще несколько часов барражировал вдоль границ Калининградской области и совершил несколько подлетов к северо-западным районам Белоруссии.

Полет осуществлялся на высоте около 16 тысяч метров. Маршрут полета проходил также над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

В начале сентября у западных границ России пролетел британский военный самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1. Он провел разведку у границ Ленинградской и Псковской областей.

