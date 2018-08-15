В Зеленограде собака покусала грудного ребенка во дворе

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Собака покусала грудного ребенка во дворе дома в Зеленограде. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку обстоятельств случившегося.

Как уточнили в правоохранительных органах Агентству "Москва", вечером 14 августа в полицию сообщили о нападении собаки на ребенка. Полицейские выяснили, что 60-летняя женщина выгуливала собаку породы джек-рассел-терьер во дворе без намордника. В результате ее неосмотрительности животное напало на девятимесячного мальчика, который вышел во двор на прогулку вместе с мамой. Насколько тяжело пострадал ребенок, агентству не уточнили.

После инцидента мать пострадавшего малыша написала заявление в полицию.