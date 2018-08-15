Минобороны РФ опровергло заявление о перехвате российских Су-24

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В Минобороны РФ опровергли заявление ВВС Великобритании о перехвате российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем 13 августа.

Как пояснили в российском военном ведомстве, в этот день четыре самолета выполняли плановые учебные полеты над Черным морем, но среди них не было Су-24. "Тринадцатого августа 2018 года четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря", − цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

В министерстве также отметили, что РФ осуществляет полеты морской авиации в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в ВВС Великобритании сообщили, что британские истребители Eurofighter Typhoon якобы сопроводили российские Су-24 над Черным морем в понедельник, 13 августа. Утверждалось, что два британских истребителя были подняты в воздух по тревоге с авиабазы в Румынии, когда к воздушному пространству НАТО приблизились шесть российских Су-24.