Минобороны РФ опровергло заявление о перехвате российских Су-24

15 августа, 20:31
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Минобороны РФ опровергли заявление ВВС Великобритании о перехвате российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем 13 августа.
Как пояснили в российском военном ведомстве, в этот день четыре самолета выполняли плановые учебные полеты над Черным морем, но среди них не было Су-24. "Тринадцатого августа 2018 года четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря", − цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.
В министерстве также отметили, что РФ осуществляет полеты морской авиации в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее в ВВС Великобритании сообщили, что британские истребители Eurofighter Typhoon якобы сопроводили российские Су-24 над Черным морем в понедельник, 13 августа. Утверждалось, что два британских истребителя были подняты в воздух по тревоге с авиабазы в Румынии, когда к воздушному пространству НАТО приблизились шесть российских Су-24.
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