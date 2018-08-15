Прокурор назвал причину обрушения моста в Генуе

Прокурор итальянской Генуи Франческо Коцци считает, что причиной обрушения автомобильного моста в городе стал человеческий фактор, передает РИА Новости.

Он отметил, что о случайности речи не идет. Коцци добавил, что прокуратуре, открывшей дело, предстоит собрать документы и показания, которые относятся к строительству моста и работам по его обслуживанию.

В свою очередь министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность за ЧП на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны. Он подчеркнул, что с компанией расторгнут концессионное соглашение.

Мост через реку в Генуе обрушился 14 августа. Его построили в 1960-х годах и отремонтировали два года назад. Во время аварии по мосту ехали более 30 легковых машин и три грузовика.

Жертвами трагедии стали 37 человек. В Генуе объявлен двухдневный траур.