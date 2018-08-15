Замыкание рельса стало причиной сбоя на зеленой ветке метро

На участке Замоскворецкой линии метро от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" приостановлено движение поездов. Предварительная причина сбоя – замыкание контактного рельса в районе станции метро "Коломенская", сообщает ТАСС.

В столичной подземке заявили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Движение обещали восстановить в течение 15 минут.

Замоскворецкая линия. От «Новокузнецкой» до «Орехово» нет движения поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Службы #мосметро работают над восстановлением движения на этом участке. Рассчитываем поехать в течение 15 минут. Благодарим за терпение. — Московское метро (@MetroOperativno) 15 августа 2018 г.



Очевидцы сообщают об оцеплении на станции метро "Автозаводская". У входа в подземку стоит множество пожарных машин и карет скорой медицинской помощи.