Замыкание рельса стало причиной сбоя на зеленой ветке метро

15 августа, 12:39
Фото: vk.com/id1627364
На участке Замоскворецкой линии метро от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" приостановлено движение поездов. Предварительная причина сбоя – замыкание контактного рельса в районе станции метро "Коломенская", сообщает ТАСС.
В столичной подземке заявили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Движение обещали восстановить в течение 15 минут.
Замоскворецкая линия. От «Новокузнецкой» до «Орехово» нет движения поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Службы #мосметро работают над восстановлением движения на этом участке. Рассчитываем поехать в течение 15 минут. Благодарим за терпение.— Московское метро (@MetroOperativno) 15 августа 2018 г.
Очевидцы сообщают об оцеплении на станции метро "Автозаводская". У входа в подземку стоит множество пожарных машин и карет скорой медицинской помощи.
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