Один человек погиб и один пострадал в ДТП на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием уборочной машины на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в ночь на 14 августа на 71-м километре внутренней стороны МКАД. Женщина 1995-го года рождения не справилась с управлением и ее Kia Rio врезалась в следовавшую в попутном направлении уборочную машину.

В результате ДТП от полученных травм на месте погиб пассажир легкового автомобиля 1980-го года рождения. Водителя Kia Rio госпитализировали с ушибом головного мозга, множественными ушибами и ссадинами.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.