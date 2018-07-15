Пожар произошел в фитнес-центре на севере Москвы

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Около 70 человек эвакуировали из сауны в фитнес-центре на севере столицы, где произошел пожар. Об этом сообщили в экстренных службах города.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в сауне фитнес-центра "Мегаполис" на Вятской улице. , "Администрация эвакуировала около 70 человек до приезда пожарных", − уточнил представитель экстренных служб Агентству "Москва".

В пресс-службе столичного главка МЧС также подтвердили выезд пожарно-спасательных позразделений по этому адресу.