Из ячейки в столичном банке украли около 30 млн рублей

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Порядка 30 миллионов рублей украли из ячейки банка в Москве, сообщает ТАСС.

Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что кража произошла в кредитной организации по адресу: Варшавское шоссе, дом 26. По факту случившегося началась проверка, обстоятельства инцидента выясняются.

В марте из ячейки банка в центре столицы украли свыше 27 миллионов рублей. Пострадавший сообщил, что доступ к ней имел еще один человек, на которого была оформлена доверенность на посещение. Однако ключей от ячейки ему не выдавали.