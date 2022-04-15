Вертолет Ми-8 опрокинулся в Саратовской области

Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

На учебной вертолетной базе в поселке Соколовый в Саратовской области опрокинулся вертолет Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

ЧП произошло при взлете. Борт завалился на бок. В результате один человек получил травмы. При этом, по данным ведомства, погибших нет.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области. На борту воздушного судна находились 24 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Воздушное судно выполняло рейс из населенного пункта Пашня в населенный пункт Мыльджино. Людей доставили к месту назначения другим бортом.

До этого вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Воздушное судно не долетело до посадочной площадки около 150 метров и село, задев стабилизатор. Сам корпус вертолета не повредился.