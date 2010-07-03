Прокуратура расследует причины пожара в соборе Парижской Богоматери

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Прокуратура Парижа приступила к расследованию обстоятельств пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает телеканал BFM-TV.

По словам мэра Парижа Анн Идальго, пожарные бригады предпринимают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в соборе.

Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами: храм реставрировали. На месте происшествия работают сотни пожарных. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в XIX веке. Тогда была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 миллионов человек.

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Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.