Пожар произошел на деревообрабатывающем комбинате под Тверью

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Деревообрабатывающий комбинат загорелся в городе Нелидово Тверской области.

Как сообщает пресс-служба МЧС по области, загорелось здание цеха готовой продукции.

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. По последним данным, возгорание локализовано. Пострадавших нет.

Комбинат является одним из крупнейших предприятий в Центральном регионе и выпускает заготовки из дерева.