Двое детей провалились под лед в Клину, один из них погиб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое маленьких детей провалились под лед в городском округе Клин, один из них погиб, второго госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, мальчика в возрасте 2 года 10 месяцев и девочку, которой было пять лет, около пруда на дачном участке без присмотра оставила бабушка.

Дети вышли на лед и провалились. Бабушка вытащила их на берег, но прибывшая скорая помощь констатировала смерть девочки. Мальчик доставили в реанимационное отделение больницы.

Инцидент произошел на одном из участков садового товарищества "Лучезарное" в деревне Троицкое.

Ранее два ребенка провалились под лед в Волгоградской области. В результате произошедшего один из детей погиб. Дети играли возле одного из шлюзов Волго-Донского канала.