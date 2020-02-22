Москвичей предупредили об опасности выхода на лед

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В МЧС предостерегли жителей столицы от выхода на лед столичных водоемов. Его уровень оказался в полтора раза ниже нормы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с этим сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Москве и добровольцами усилено патрулирование береговых линий", – говорится в сообщении.

Особенно спасатели призвали к осторожности рыбаков и любителей зимних видов спорта. Кроме того, предупреждение особенно важно донести до подростков, которые нередко остаются у водоемов без присмотра родителей.

В случае, если на лед выйти необходимо, нужно в первую очередь убедиться в его прочности. Если же он окажется хрупким, движение следует немедленно прекратить и вернуться к берегу, при этом не отрывая ноги от поверхности.

Ранее сообщалось, что рыбаки вышли на лед Чертановского пруда в плюсовую температуру. Мужчины не боялись провалиться или попасть в полынью, их главной задачей было наловить рыбы и поднять адреналин в крови. Спасатели же от таких действий предостерегают.