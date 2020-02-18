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Город

18 февраля, 11:18

Спасатели сообщили о 80 купальщиках в московских водоемах за выходные

город безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В минувшие выходные, 15 и 16 февраля, в столичных водоемах искупались 80 человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

"В зонах ответственности поисково-спасательных станций на воде зафиксировано 5 тысяч 911 человек, а также 1 тысяча 53 рыбака и 80 купающихся в выходные дни", – привели точные цифры в пресс-службе ведомства.

На данный момент, как заявили в департаменте, толщина льда на Москве-реке составляет от 0 до 8 сантиметров на разных участках. В заливах реки, а также в озере Бездонном в Серебряном Бору и Химкинском водохранилище ледяной покров держится на уровне от 2 до 20 сантиметров. Максимальная толщина была зафиксирована в ТиНАО – 21 сантиметр.

В связи с этим, а также значительным потеплением в Москве и Московской области спасатели городской поисково-спасательной службы ведут усиленное патрулирование водоемов. Кроме того, они проводят профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими.

Ранее в феврале спасатели вытащили собаку из Москвы-реки. Пес провалился в воду и не мог выбраться на поверхность. После спасательной операции животное передали хозяйке.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, за 2019 год специалисты Московской городской поисково-спасательной службы оказали помощь на воде 117 людям. Их вытаскивали из воды и по необходимости передавали медикам.

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