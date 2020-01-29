Более 100 человек спасли на водных объектах столицы в 2019 году

12:12
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) спасли на водных объектах столицы 117 человек, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На водных объектах московскими спасателями в 2019 году спасено более 100 человек, оказана первая помощь почти 200 пострадавшим, выполнено более 228 тысяч профилактических мероприятий, обеспечена безопасность 508 массовых общественных мероприятий", – отметил Бирюков.
Специалисты МГПСС в рамках работ по повышению безопасности установили камеры видеонаблюдения в зонах ответственности ПСС "Мещерская", "Серебряный Бор" и "Пансионат". Также спасатели получили два беспилотника для наблюдения за акваторией в зоне ответственности ПСС "Серебряный Бор", также введена в эксплуатацию дальнодействующая акустическая система на ПСС "Строгино".
Ранее сообщалось, что столичные спасатели пока не рекомендуют выходить на лед водоемов без необходимости. Однако если это произошло, в случае проседания или потрескивания льда следует идти к берегу скользящим, "старческим" шагом.
Отмечается, что при переходе водоема по льду нужно пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью палки, но не ударом ноги. Особенно опасными участками на льду водоема являются площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места сбрасывания промышленных вод, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или другими предметами.
Специалисты МЧС по Москве дали совет, как визуально определить его толщину. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на улице температура воздуха выше 0 более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Определить его толщину можно по цвету. Если лед голубого цвета, то он прочный. Белый лед в два раза менее прочный, а на лед матово-белого или желтоватого оттенка лучше не наступать.
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