Автомобиль сбил девушку на переходе на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девушка попала под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Летчика Бабушкина в районе дома №37. С незначительными травмами пострадавшую доставили в больницу.

Водитель автомобиля Chevrolet с места происшествия не скрывался.