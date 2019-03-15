Один человек пострадал при пожаре в гаражах на севере Москвы

Гаражи загорелись на улице Корнейчука в районе дома 37а. В результате пожара пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Полыхали два бокса, в одном из которых произошел взрыв. Прибывшие на место врачи скорой помощи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Его пытаются реанимировать.
Огонь охватил около 100 квадратных метров. Первоначально спасатели не исключали, что пламя может перекинуться на соседние постройки. Однако в 17:41 пожар удалось локализовать, а в 17:44 – ликвидировать.
Как уточнили в столичном главке МЧС, возгорание тушили 23 человека и семь единиц техники.
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