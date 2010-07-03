Москвич пытался облить маслом Мавзолей с криками "Вставай!"

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Мужчину с пакетом масла задержала полиция на Красной площади. Он облил брусчатку и пытался подойти к Мавзолею Владимира Ленина, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

История произошла 14 марта. По данным СМИ, мужчина пытался полить Мавзолей маслом и при этом кричал: "Вставай, вставай..."

Ранее стало известно о закрытии Мавзолея до 16 апреля. В помещении проведут профилактические работы. Благодаря тому, что доступа к строению у нарушившего порядок москвича не было, Мавзолей не пострадал, уточнил источник.