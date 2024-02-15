Шеф-повар из Аргентины Репетто назвал ложной информацию о своей пропаже

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/repettocm

Аргентинский шеф-повар московского отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто назвал ложными сообщения СМИ о своей пропаже. Он подчеркнул, что с ним все в порядке, пишет "Газета.ру".

"Нет, все это клевета. Со мной все в порядке. Сейчас я выложу информацию на своей страничке", – поделился Репетто.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о пропаже Репетто, якобы его бывшая жена написала заявление в полицию. Пара разошлась еще в августе 2023 года, однако они поддерживали связь. По данным СМИ, последний раз Карлос выходил на связь с экс-супругой 28 января.

Репетто является гражданином Аргентины, он уже более 10 лет проживает в Москве. В РФ он заработал репутацию премиального шеф-повара, в разные периоды руководил кухнями элитных ресторанов и отелей: Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.

Несколько лет назад Репетто избили и ограбили на севере Москвы. В СМИ тогда писали, что злоумышленники забрали у мужчины 50 тысяч рублей, дорогие часы, документы на машину и водительское удостоверение, а также мобильный телефон. Заявлять в полицию он не стал.