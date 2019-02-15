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11:56

Около 800 человек эвакуировали из БЦ "Гамма" на "Тульской" из-за угрозы взрыва

происшествия

11:56

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Фото: ТАСС/Newzulu/ANDREY BORODULIN

Из бизнес-центра "Гамма" на юге столицы из-за угрозы взрыва эвакуированы около 800 человек.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города, на адрес БЦ поступило анонимное сообщение о возможной угрозе взрыва. В настоящий момент на месте работают кинологи с собаками и полиция.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 15 февраля, в полицию поступили сообщения о минировании по нескольким адресам в Москве. Из-за сообщений было эвакуировано около пяти тысяч человек.

Всего с начала февраля в полицию поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

происшествия

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