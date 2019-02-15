Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:31

На прохожих у станции МЦК Окружная натравили бойцовых собак

происшествия

09:31

Поделиться в социальных сетях:

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения в Тимирязевском районе. На кадры попал конфликт у станции МЦК Окружная, сообщает телеканал Москва 24.

На двух мужчин, по их же словам, из-за вскользь брошенного замечания напал агрессивный собаковод. Конфликт обернулся химическим ожогом глаза. Нарушитель уже задержан и успел объясниться. Он утверждает, что на крайние меры он пошел из любви к животным.

"Все было очень быстро. Я испугался за своего питомца. Применил средство самообороны – перцовый баллончик – в его сторону", – объяснил владелец собак.

Почему мужчина выгуливал собак без намордника и было ли применение баллончика оправданным – сейчас разбираются правоохранители. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье о нанесении вреда здоровью. Если собаковода признают виновным, ему может грозить до двух лет лишения или ограничения свободы, принудительные работы или штраф.

"В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий", – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам очевидцев, это не первый подобный случай. Мужчина с американскими стаффордширскими терьерами якобы давно держит в страхе весь район. По словам сотрудников МЦК, молодой человек ежедневно выгуливает собак по этому маршруту и проходит мимо станции Окружная.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика