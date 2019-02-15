Более 500 человек эвакуировали после возгорания машины в столичном ТЦ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Около 540 человек вынужденно покинули здание ТЦ "Город" в столичном районе Лефортово.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС, эвакуация прошла из-за загоревшегося на подземном паркинге автомобиля.

Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.