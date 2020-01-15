Суд рассмотрит дело сына экс-хоккеиста Соколова

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Сын экс-хоккеиста Максима Соколова убил свою мать в невменяемом состоянии, уголовное дело направлено в суд для принудительного лечения юноши, сообщают прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет.

В СК уточнили, что юноша страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Тело Ирины Соколовой обнаружили 13 июня 2019 года в доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Ее 18-летний сын в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Сначала подозрения пали на ее 15-летнего сына, но позже обвинение было предъявлено старшему брату. После преступления он нанес себе многочисленные порезы ножом.

По версии следствия, молодой человек взял нож и нанес им не менее 33 ударов в область шеи своей матери. Затем молодой человек зашел в спальню брата и нанес ему не менее 20 ударов ножом, а также пытался его задушить.

Подростку удалось вырваться и обратиться за помощью к соседям.

Максим Соколов ранее играл за СКА, омский Авангард и сборную России. Является участником Олимпийских игр в Турине, призером чемпионатов мира, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов.

Сейчас он работает тренером вратарей в молодежной команде СКА-1946.