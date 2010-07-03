Младшего сына экс-хоккеиста сборной России отпустили из СИЗО

15-летнего Арсения, сына хоккеиста Максима Соколова, которого ранее задержали по делу об убийстве матери, выпустили из СИЗО, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ленинградской области.
"С учетом данных о его личности и возрасте было принято решение о том, чтобы отпустить его из следственного изолятора. Следствие не будет ходатайствовать о его аресте", – сказал собеседник агентства.
Подросток проходит по делу в качестве подозреваемого.
Жена Максима Соколова была убита в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. В доме, где произошло преступление, был обнаружен 18-летний старший сын Соколова с телесными повреждениями. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.
По данным СМИ, к полицейским обратились соседи женщины, к которым прибежал ее младший сын. Он просил о помощи и утверждал, что его брат напал на маму. Подросток рассказал, что между ними произошел конфликт. После чего старший брат якобы набросился на женщину с ножом, а затем нанес ранения и себе.
Однако позже было решено задержать 15-летнего подростка. После этого Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения, продлив ему срок задержания на 72 часа.
При этом бывший тренер 15-летнего подростка Евгений Михалкевич рассказал, что проработал с юношей год и даже не мог предположить, что такое может произойти. По его словам, внутри семьи Соколовых конфликтов он не замечал. Мальчика тренер охарактеризовал как "всегда вежливого, спокойного и отзывчивого", а также назвал его трудолюбивым.
Максим Соколов ранее играл за команды "СКА", "Авангард" Омской области, за сборную России. Он участвовал в Олимпийских играх в Турине, является призером чемпионатов мира, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов. Сейчас он тренирует молодежную команду "СКА-1946".
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