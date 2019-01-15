Число погибших в ДТП под Воронежем выросло до 8 человек

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В результате дорожной аварии в Воронежской области днем во вторник, 15 января, погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя единой дежурной диспетчерской службы.

На 166-м километре трассы Курск – Борисоглебск столкнулись три автомобиля. Предварительно установлено, что водитель Lexus не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными легковыми машинами, которые загорелись.

Среди погибших – управляющий директор АО "Оскольский электрометаллургический комбинат " Александр Тищенко и его водитель.