ДТП под Воронежем унесло жизни семи человек

Фото: канал Life Shot

Три легковых автомобиля столкнулись на 168-м километре федеральной автодороги Р-298 в Воронежской области. В результате погибли семь человек, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Авария произошла в трех километрах севернее села Вязноватовка. После столкновения начался пожар. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.