Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы

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В квартире дома, расположенного в Пресненском районе Москвы, обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Труп мужчины 1940 года рождения обнаружили в квартире на улице 2-я Черногрязская. По предварительным данным, мужчина умер около года назад. Из-за сильного разложения тела эксперты не могут определить, была ли смерть насильственной. Останки доставили в морг.

В Следственном комитете по Москве подтвердили обнаружение тела.