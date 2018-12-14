Самолет ударился о землю при взлете в Уфе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пассажирский лайнер Airbus A321, выполнявший рейс из Уфы в Нижневартовск, удавился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Это произошло, когда самолет отрывался от земли, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Сразу после взлета командир экипажа доложил о сильном ударе хвостовой частью. Полет решили прервать, а лайнер "Уральских авиалиний" отправили на запасной аэродром в Екатеринбурге. В итоге самолет благополучно сел в Кольцово в 06:00 по московскому времени. Никто из находившихся на борту не пострадал.

В настоящее время самолет отстранен от полетов, его осматривают техники. В Нижневартовск пассажиров доставит резервный борт. Он должен вылететь в 09:00 по Москве. Пока 165 пассажиров ожидают вылета им предоставлены все положенные услуги.