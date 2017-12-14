ФСБ разоблачила нелегальную типографию радикальных исламистов

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Правоохранительные органы разоблачили в столице подпольную типографию исламистов из Узбекистана в четверг, 14 декабря.

Совместный рейд провели сотрудники Федеральной службы безопасности и Главного управления МВД по Москве, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на типографии печатали документы, включая мигргационные карты, патенты на работу, дипломы, больничные и студенческие билеты. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок".

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в этом году в России задержали более тысячи экстремистов.