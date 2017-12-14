В Канаде разбился пассажирский самолет

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В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет ATR-42, на борту которого находились 25 человек. Инцидент произошел в канадской провинции Саскачеван.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на CBC, самолет авиакомпании West Wind Aviation разбился всего в одном километре от взлетно-посадочной полосы, сразу после вылета самолета из аэропорта.

По информации правоохранительных органов, несколько человек получили ранения. Данных о погибших пока не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

Министерство транспорта Канады уже начало расследование инцидента.