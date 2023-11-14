Силовики предотвратили террористический акт в Челябинске

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Силовики предотвратили террористический акт в одном из административных зданий Челябинска, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, сделать это планировал один из жителей региона. ФСБ возбудила уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт".

В силовых структурах уточнили, что мужчина является сторонником идеологии украинской националистической организации. Для осуществления террористического акта он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты.

В пресс-службе рассказали, что суд принял решение арестовать мужчину. ФСБ продолжает устанавливать все обстоятельства совершения преступления.

Ранее сообщалось, что силовики пресекли шпионаж жителя Дивногорска Красноярского края. Он передавал украинским спецслужбам данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, его арестовали.

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