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14 октября, 21:59

Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в гостиничном комплексе в Якутске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС устранили возгорание на площади 400 квадратных метров в гостиничном комплексе в Якутске. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

По информации МЧС, пострадавших и погибших в результате пожара нет. В ликвидации возгорания участвовали 59 специалистов и 13 единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что гостиничный комплекс "Онтарио" загорелся в Якутске. Как сообщили в МЧС РФ, из комплекса успели эвакуироваться 50 человек.

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