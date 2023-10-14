14 октября, 21:59Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в гостиничном комплексе в Якутске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
МЧС устранили возгорание на площади 400 квадратных метров в гостиничном комплексе в Якутске. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
По информации МЧС, пострадавших и погибших в результате пожара нет. В ликвидации возгорания участвовали 59 специалистов и 13 единиц техники, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что гостиничный комплекс "Онтарио" загорелся в Якутске. Как сообщили в МЧС РФ, из комплекса успели эвакуироваться 50 человек.
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