Семья погибшей в ДТП в Египте россиянки получит выплаты по страховке

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Gehad Hamdy

Родственники россиянки, погибшей в аварии в Египте, а также пострадавшие получат компенсации в соответствии с условиями страхового полиса. Об этом заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию Кирилл Сгибнев в беседе с ТАСС.

Выплаты будут включать расходы на лечение и репатриацию. При этом сумма не будет зависеть от результатов расследования причин ДТП, уточнил он.

Сгибнев напомнил, что в случае аварии с туристами родственники пострадавших и погибших могут требовать дополнительную компенсацию с виновной стороны. Право действует независимо от того, кто был виновником (водитель транспортного средства с туристами или другой участник ДТП), поскольку их гражданская ответственность застрахована.

"Возможность получения дополнительных выплат распространяется на случаи причинения вреда здоровью различной степени тяжести, а также смертельные исходы", – уточнил он.

Кроме того, близкие могут обратиться к страховщику виновной стороны за помощью в оформлении выплаты после неотложных мероприятий по репатриации и лечению.

Сгибнев также отметил, что сервисные компании имеют контакты с местными страховыми фирмами и правоохранительными органами. Это позволяет эффективно организовать процесс взыскания компенсации.

В свою очередь, в пресс-службе принимающей компании туроператора Coral Travel заверили, что организация поддерживает связь с египетскими властями и медицинскими учреждениями.

"Принимающая компания находится в контакте <...> чтобы обеспечить необходимую поддержку нашим туристам. Мы следим за ситуацией и прилагаем все усилия для оказания помощи пострадавшим и их родственникам", – отмечается в сообщении.

ДТП с россиянкой произошло в ночь на 14 августа. Авария случилась на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир. Женщина находилась в туристическом автобусе. В результате также пострадал мужчина, который был доставлен в больницу города Абу-Рудаис.